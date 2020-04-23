Более 30 странам мира грозит голод из-за коронавируса — ООН

Во Всемирной продовольственной программе (орган Организации Объединенных Наций — Delo.ua) заявили, что из-за пандемии коронавируса население более 30 стран мира может столкнуться с самым масштабным голодом со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли в интервью The Guardian.

По его словам, из-за коронавируса в мире начался "идеальный шторм", который может вызвать "голод библейского масштаба".

"Мы не говорим о том, что люди будут идти спать голодными. Мы говорим о чрезвычайно сложных условиях, чрезвычайной ситуации — люди буквально будут идти к голодной смерти. Если мы не получим для этих людей пищи, то они умрут", — заявил глава Продовольственной программы ООН.

Ранее во Всемирной продовольственной программе сообщали, что из-за коронавируса количество людей, страдающих от голода в 2020 году, может удвоиться и вырасти до 265 тысяч человек.

Также ведущие производители пищевых продуктов сообщали, что количество людей, страдающих от голода, может удвоиться в 2020 году. В частности, они отмечали, что число таких людей в мире достигнет 800 тысяч.

Также, согласно исследованиям, из-за нового экономического кризиса количество людей, живущих за чертой бедности, может вырасти на 500 тысяч человек.

Напомним, из-за пандемии коронавируса валовой внутренний продукт мира в 2020-2021 годах может потерять около $9 трлн.