Ненаказание России после войны разочарует украинцев больше, чем бедность или коррупция, - опрос

Большинство украинцев обеспокоены справедливым наказанием страны-агрессора РФ за развязанную ею полномасштабную войну в Украине.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Так, на вопрос "Что для вас стало бы наибольшим разочарованием после окончания войны" чаще всего жители Украины отвечали "Ненаказанность России за совершенные преступления" (65,8%).

Среди трех вариантов ответа, которые можно было выбрать, второе и третье место заняли "Высокий уровень коррупции" (36,3%) и "Низкий уровень жизни, бедность" (34,6%).

Проблемы невозвращения украинцев из-за границы и переселения в Украину россиян и белорусов разочаровало бы 24,7% и 19% соответственно.

Разочарование от ненаказания России за военные преступления проявляется по-разному в возрастных группах и регионах. В частности, жители западной и центральной Украины чаще выбирали этот вариант ответа, чем жители южной и восточной Украины: 68,6% и 67,7% против 63,5% и 59,1%.

В то же время, молодежь в возрасте 18-29 лет значительно чаще выбирала этот ответ (78,3%), чем люди в возрасте 70 и более лет (55,5%). Уменьшение важности этого вопроса с ростом возраста заметно во всех возрастных группах.

Жители южной и восточной Украины чаще отмечали возможное разочарование низким уровнем жизни и бедностью (42,3% и 43,3%), чем жители западной Украины (27,4%). В центральной Украине этот ответ выбрали 31,4% опрошенных.

Напомним, как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, 28% украинцев не хватает имеющейся информации о войне и текущих событиях.