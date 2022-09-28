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Непокарання Росії після війни розчарує українців більше, ніж бідність чи корупція, - опитування
Більшість україців переймаються справедливим покаранням країни-агресора РФ за розв’язану нею повномасштабну війну в Україні.
Про це свідчать результати дослідження, що було проведено Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.
Так, на запитання “Що для вас стало би найбільшим розчаруванням після закінчення війни” найчастіше мешканці України відповідали “Непокараність Росії за вчинені злочини” (65,8%).
Серед трьох варіантів відповіді, які можна було обрати, друге і третє місце посіли “Високий рівень корупції” (36,3%) та “Низький рівень життя, бідність” (34,6%).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Проблеми неповернення українців з-за кордону та переселення в Україну росіян та білорусів розчарувало би 24,7% та 19% відповідно.
Розчарування від непокарання Росії за воєнні злочини проявляється по-різному у вікових групах та регіонах. Зокрема, мешканці західної та центральної України трохи частіше обирали цей варіант відповіді, ніж мешканці південної та східної України: 68,6% і 67,7% проти 63,5% і 59,1%.
Водночас молодь у віці 18-29 років значно частіше обирала цю відповідь (78,3%), ніж люди віком 70 і більше років (55,5%). Зменшення важливості цього питання зі зростанням віку помітне в усіх вікових групах.
Натомість мешканці південної та східної України частіше зазначали про можливе розчарування низьким рівнем життя й бідністю (42,3% і 43,3%), ніж мешканці західної України (27,4%). У центральній Україні цю відповідь обрали 31,4% опитаних.
Зазначимо, як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, 28% українців не вистачає наявної інформації про війну та поточні події.