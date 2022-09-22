28% українців не вистачає наявної інформації про війну: найбільше - новин з фронту

28% українців заявляють, що їм не вистачає наявної інформації про війну та поточні події. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення NDI Ukraine.

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В той же час 70% кажуть, що мають інформацію, яку хотіли б знати, а решта 2% відповісти не змогли. При цьому статистично значимих відмінностей у відповідях жінок та чоловіків немає.

Зокрема, 41% зазначили, що їм не вистачає новин із лінії фронту, 27% хотіли б знати про втрати України, 14% – читати аналітичну інформацію про майбутнє війни. 8% не вистачає саме регіональних новин, 6% – новин про розподіл гуманітарної допомоги, також 6% – інформації про міжнародну допомогу.

По 4% респондентів також обрали пункти про нестачу інформації про держпідтримку громадян України, новини щодо мирних переговорів, про плани післявоєнного відновлення, а 3% - про доступність гуманітарних коридорів. Інший же опис інформації, якої їм не вистачає, дали 27% опитаних, а не змогли уточнити це 7%.

Загалом, згідно з опитуванням, основним каналом отримання інформації зараз є соцмережі та месенджери – його вказали 67% українців (у травні – 64%). Телебачення дивляться 57% (у травні – 61%). При цьому до війни, у грудні 2021 року, соцмережі вказували лише 44% респондентів, а телебачення - 75%.

У свою чергу через інтернет-сайти отримують інформацію 39% опитаних, від друзів і родичів - 30%, а по радіо - 18%.

Опитування проводилося 2-9 серпня методом телефонних інтерв'ю 2510 осіб із використанням комп'ютера (CATI). Жителі окупованих після 24 лютого територій опитувалися, якщо відчували себе у безпеці, щоб відповісти на запитання. Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.