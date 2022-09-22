28% украинцев не хватает имеющейся информации о войне: больше всего - новостей с фронта

28% украинцев заявляют, что им не хватает имеющейся информации о войне и текущих событиях. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии по заказу NDI Ukraine.

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В то же время 70% обладают информацией, которую хотели бы знать, а остальные 2% с ответом затруднились. При этом статистически значимых отличий в ответах женщин и мужчин не наблюдается.

В частности, 41% указали, что им не хватает новостей с линии фронта, 27% хотели бы знать о потерях Украины, 14% - читать аналитическую информацию о будущем войны. 8% не хватает именно региональных новостей, 6% - новостей о распределении гуманитарной помощи, также 6% - информации о международной помощи.

По 4% респондентов также выбрали пункты о нехватке информации о господдержке граждан Украины, новостей о мирных переговорах, о планах послевоенного восстановления, а 3% - о доступности гуманитарных коридоров. Другое же описание недостающей информации дали 27% опрошенных, которым ее не хватает, а затруднились уточнить это 7%.

В целом, согласно опросу, основным каналом получения информации сейчас являются соцсети и мессенджеры - его указали 67% украинцев (в мае - 64%). Телевидение смотрят 57% (в мае - 61%). При этом до войны, в декабре 2021 года соцсети указывали лишь 44% респондентов, а телевидение - 75%.

В свою очередь, через интернет-сайты получают информацию 39% опрошенных, от друзей и родственников - 30%, по радио - 18%.

Опрос проводился 2-9 августа методом телефонных интервью 2510 человек с использованием компьютера (CATI). Жители оккупированных после 24 февраля территорий опрашивались, если чувствовали себя в безопасности, чтобы ответить на вопросы. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.