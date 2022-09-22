Вже 77% українців подобається Притула, лідерів же антирейтингу — Порошенка та Тимошенко -- стали не любити ще більше

До партії, яку планує створити Сергій Притула, на початок серпня позитивно ставилися 48% українців, негативно – лише 8%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення NDI Ukraine.

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У свою чергу, про позитивне ставлення до пропрезентської "Слуги народу" заявили 40%, про негативне - 16%, до партії "УДАР Віталія Кличка" - 30% і 14% відповідно. До гіпотетичної партії Дмитра Разумкова як позитивне, так і негативне ставлення задекларували 16% опитаних.

Водночас різко негативне ставлення в українців спостерігається до забороненої на момент опитування партії "Опозиційна платформа - За життя", що вже не веде діяльність, а також до двох інших парламентських партій - "Європейської солідарності" та "Батьківщини". Негатив на їхню адресу висловили 62%, 51% та 46% опитаних відповідно.

Про те, що їм подобається сам Притула, заявили 77% респондентів, що лише на 10 пунктів нижче за показник президента Володимира Зеленського. Мер Києва та лідер УДАРу Віталій Кличко подобається 63% опитаних, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний – 62%, радник Офісу президента Олексій Арестович – 52% (при 31% тих, кому він не подобається).

Позитивне ставлення також домінує стосовно прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (52% проти 26%), радника голови ОП Михайла Подоляка (50% проти 20%), екс-спікера Ради Дмитра Разумкова (42% проти 27%) та секретаря РНБО Олексія Данілова (35% проти 20%).

Найбільше із запропонованого респондентам списку їм не подобається лідер "Євросолідарності" та п'ятий президент України Петро Порошенко – про це сказали 74%, хоча знайшлося і 19% тих, кому він подобається. Для колишнього співголови ОПЗЖ Юрія Бойка ці показники становлять 72% та 14%, а для лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко – 71% та 21%.

Негатив превалює серед тих, хто висловив свою думку, і щодо лідера фракції СН у Раді Давида Арахамії (37%) та лідера "Голосу" Кіри Рудик (22%). Щодо екс-прем'єра Володимира Гройсмана оцінки розділилися практично порівну (по 40%).

Нагадаємо, що згідно з аналогічним травневим опитуванням до Арестовича добре ставилися 65% респондентів, а до Притули - 62%. При цьому частка тих, кому не подобався Порошенко та Бойко, була нижчою, ніж у серпні - 71%, для Тимошенко вона становила 69%.

Нинішнє опитування проводилося 2-9 серпня методом телефонних інтерв'ю 2510 осіб з використанням комп'ютера (CATI). Жителі окупованих після 24 лютого територій опиталися, якщо відчували себе у безпеці, щоб відповісти на запитання. Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.