В ОП заявили, що Арестович не є радником Єрмака: хто він насправді

Олексій Арестович не є ані радником керівника Офісу президента, ані радником будь-кого із його заступників. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі позаштатний радник голови ОП Михайло Подоляк.

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"Він так багато говорить, що ми зробили його радником одразу всього Офісу. Саме так його посада незмінно й називається вже декілька років (по складах): радник Офісу президента України. Яким він офіційно і є згідно зі штатним розписом", - написав він.

Подоляк також, "як радник керівника Офісу", порадив журналістам уважніше складати запити й детально перевіряти інформацію, хоча розуміє, що "миттєвий хайп – то наркотик".

Зазначимо, що напередодні видання "Український тиждень" опублікувало офіційну відповідь ОП на свій запит із повним переліком штатних та позаштатних радників президента, голови ОП та його заступників. Станом на 18 серпня їх було 46, однак Арестовича серед них не виявилося.

Однак саме радником Єрмака його не тільки давно називають ЗМІ, але й називав таким сам Офіс президенту ще в травні поточного року. Причому лише тиждень тому, 11 серпня, вийшло інтерв’ю Дмитра Гордона з Арестовичем саме як з "радником керівника Офісу президента".

Сам Арестович ситуацію з обговоренням його посади прокоментував у властивому йому стилі. "Написав заяву в радники собачці Патрону. Той у відповідь обгавкав", - повідомив радник ОП.

Зазначимо також, що трохи більше ніж за місяць до початку повномасштабного російського вторгнення до України Арестович розкритикував Володимира Зеленського та заявив, що звільняється з посади радника Єрмака та з посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Однак зрештою він з Офісу так і не пішов.