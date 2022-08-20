В ОП заявили, что Арестович не является советником Ермака: кто он на самом деле

Алексей Арестович не является ни советником руководителя Офиса президента, ни советником какого-либо из его заместителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале внештатный советник главы ОП Михаил Подоляк.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Он так много говорит, что мы сделали его советником сразу всего Офиса. Именно так его должность неизменно и называется уже несколько лет (по слогам): советник Офиса президента Украины. Коим он официально и является согласно штатному расписанию", - написал он.

Подоляк также, "как советник руководителя Офиса", посоветовал журналистам внимательнее составлять запросы и детально проверять информацию, хотя понимает, что "мгновенный хайп - это наркотик".

Отметим, что накануне издание "Український тиждень" опубликовало официальный ответ ОП на свой запрос с полным перечнем штатных и внештатных советников президента, главы ОП и его заместителей. На 18 августа их было 46, однако Арестовича среди них не оказалось.

Однако именно советником Ермака его не только давно называют СМИ, но и называл таким же Офис президенту еще в мае текущего года. Причем лишь неделю назад, 11 августа, вышло интервью Дмитрия Гордона с Арестовичем именно как с "советником руководителя Офиса президента".

Сам Арестович ситуацию с обсуждением его должности прокомментировал в присущем ему стиле. "Написал заявление в советники собачке Патрону. Тот в ответ облаял", - сообщил советник ОП.

Отметим также, что чуть более чем за месяц до начала полномасштабного российского вторжения в Украину Арестович подверг критике Владимира Зеленского и заявил, что увольняется с должности советника Ермака и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако в итоге он из Офиса так и не ушел.