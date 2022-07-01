65% украинцев нравится Арестович - опрос

Президент Владимир Зеленский по состоянию на начало мая нравился 88% украинцев и не нравился лишь 7%, в то время как советник главы его офиса Алексей Арестович нравился 65% гражданам и не нравился 18%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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В свою очередь, о том, что им нравится Виталий Кличко, заявили 63% респондентов, Сергей Притула - 62%, Денис Шмыгаль - 56%, Михаил Подоляк - 51%, Валерий Залужный - 49%, Дмитрий Разумков - 43%, Давид Арахамия и Владимир Гройсман - по 37%, Руслан Стефанчук - 36%, Алексей Данилов - 33%, Кира Рудик - 22%, Юлия Тимошенко - 21%, Петр Порошенко - 19%, Юрий Бойко - 13%.

При этом последние три политика отличаются колоссальным уровнем негативного восприятия в обществе: Порошенко и Бойко не нравились 71% респондентов, а Тимошенко - 69%. Среди остальных перечисленных лиц негативную реакцию больше чем позитивную вызывает лишь Гройсман (39%).

Также опрос показал, что 46% украинцев позитивно или очень позитивно относились по состоянию на начало мая к правящей в стране партии "Слуга народа" и лишь 11% - негативно или очень негативно.

В свою очередь, позитивное отношение к гипотетической партии Сергея Притулы декларировали 32% респондентов, к партии "УДАР Виталия Кличко" - 31%, к партии Дмитрия Разумкова - 17%, к "Голосу" и "Украинской стратегии Гройсмана" - 16%, к "Европейской солидарности" - 15%, к "Батькивщине" - 14%, к "Национальному корпусу" - 13%, к партии "За будущее" - 9%, к не запрещенной тогда "Оппозиционной платформе - За жизнь" - 6%.

В то же время о негативном отношении к ОПЗЖ заявляли 65% опрошенных, к "Евросолидарности" - 51%, к "Батькивщине" - 43%, к УСГ - 24%, к "За будущее" - 19%, к остальным вышеуказанным политсилам - 10-14%.

Опрос также показал, что деятельность Зеленского с момента начала полномасштабной войны 24 февраля очень хорошо оценивают 57% респондентов, а хорошо - 31%. Для Верховной Рады эти показатели уже совсем другие - 6% и 35% соответственно (при 30% нейтральных ответов), а для Кабинета министров - 10% и 50% (ни хорошо, ни плохо его оценивают еще 22%).

При этом доверяют Зеленскому, в том числе полностью, 85%. Заметно большее доверие имеют только Вооруженные силы Украины - 97%, а сопоставимое - Госслужба по чрезвычайным ситуациям (87%), Национальная гвардия (85%) и силы территориальной обороны (82%).

О доверии Совету нацбезопасности и обороны заявили 74% опрошенных, полиции - 59%, Шмыгалю - 57%, правительству в целом 56%, местной власти - также 56%, Стефанчуку - 43%, Раде в целом - 40%, Офису генерального прокурора - лишь 37%.

Опрос был проведен 2-11 мая методом телефонных интервью с использованием компьютера (Computer-Assisted Telephone Interview, CATI) среди 2500 человек, отобранных из выборки на основании случайной генерации телефонных номеров. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

Опрашивались жители территорий, подконтрольных Украине на 23 февраля, при этом жители территорий, оккупированных Россией после этого, опрашивались только если они чувствовали себя в безопасности, чтобы ответить на соответствующие вопросы.

Отметим при этом, что еще в конце января большинство украинцев, как показывал опрос Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, считали Зеленского не способным отразить российское вторжение.