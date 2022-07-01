65% українців подобається Арестович - опитування

Президент Володимир Зеленський станом на початок травня подобався 88% українців і не подобався лише 7%, тоді як радник голови його офісу Олексій Арестович подобався 65% громадянам та не подобався 18%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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У свою чергу, про те, що їм подобається Віталій Кличко, заявили 63% респондентів, Сергій Притула – 62%, Денис Шмигаль – 56%, Михайло Подоляк – 51%, Валерій Залужний – 49%, Дмитро Разумков – 43%, Давид Арахамія та Володимир Гройсман – по 37%, Руслан Стефанчук – 36%, Олексій Данілов – 33%, Кіра Рудик – 22%, Юлія Тимошенко – 21%, Петро Порошенко – 19%, Юрій Бойко – 13%.

При цьому останні три політики відрізняються колосальним рівнем негативного сприйняття у суспільстві: Порошенко та Бойко не подобалися 71% респондентів, а Тимошенко – 69%. Серед решти перелічених осіб негативну реакцію більше ніж позитивну викликає лише Гройсман (39%).

Також опитування показало, що 46% українців позитивно чи дуже позитивно ставилися станом на початок травня до правлячої у країні партії "Слуга народу" і лише 11% - негативно або дуже негативно.

У свою чергу, позитивне ставлення до гіпотетичної партії Сергія Притули декларували 32% респондентів, до партії "УДАР Віталія Кличка" - 31%, до партії Дмитра Разумкова - 17%, до "Голосу" та "Української стратегії Гройсмана" - 16%, "Європейської солідарності" – 15%, до "Батьківщини" – 14%, до "Національного корпусу" – 13%, до партії "За майбутнє" – 9%, до не забороненої тоді "Опозиційної платформи – За життя" – 6%.

Водночас про негативне ставлення до ОПЗЖ заявляли 65% опитаних, до "Євросолідарності" - 51%, до "Батьківщини" - 43%, до УСГ - 24%, до "За майбутнє" - 19%, до інших вищезазначених політсил - 10-14%.

Опитування також показало, що діяльність Зеленського з початку повномасштабної війни 24 лютого дуже добре оцінюють 57% респондентів, а добре - 31%. Для Верховної Ради ці показники вже зовсім інші – 6% та 35% відповідно (при 30% нейтральних відповідей), а для Кабінету міністрів – 10% та 50% (ні добре, ні погано його оцінюють ще 22%).

При цьому довіряють Зеленському, зокрема повністю, 85%. Помітно більшу довіру мають лише Збройні сили України – 97%, а порівняну – Держслужба з надзвичайних ситуацій (87%), Національна гвардія (85%) та сили територіальної оборони (82%).

Про довіру Раді нацбезпеки та оборони заявили 74% опитаних, поліції - 59%, Шмигалю - 57%, уряду загалом 56%, місцевій владі - також 56%, Стефанчуку - 43%, Раді загалом - 40%, Офісу генерального прокурора - лише 37%.

Опитування було проведене 2-11 травня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (Computer-Assisted Telephone Interview, CATI) серед 2500 осіб, відібраних з вибірки на основі випадкової генерації телефонних номерів. Похибка вибірки не перевищує у 2,2%.

Опитувалися жителі територій, підконтрольних Україні на 23 лютого, при цьому жителі територій, окупованих Росією після цього, опитувалися лише якщо вони відчували себе у безпеці, щоб відповісти на відповідні питання.

Зазначимо, що ще наприкінці січня більшість українців, як показувало опитування Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, вважали Зеленського не здатним відбити російське вторгнення.