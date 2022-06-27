Відповідь України на ракетний удар по ТЦ у Кременчуці буде довгою, ретельною та зі смаком, - Арестович

Радник голови ОПУ Олексій Арестович наголосив, що війна пішла шляхом ескалації.

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Арестович підкреслив, що ЗСУ битиме по військових цілях РФ у відповідь на сьогоднішній удар по ТЦ у Кременчуці.

Про це радник голови ОПУ Олексій Арестович розповів у ефірі "Фейгін Live".

"Ясно, що ми відповімо і відповімо довго, ретельно і зі смаком і вони дадуть нам відповідь... Війна пішла шляхом ескалації. Ми битимемо за військовими цілями, це питання, яке не обмовляється, ну, а цілей у нас банк великий, місткий і дуже яскравий. Найближчим часом ми почуємо якісь новини", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що 27 червня армія РФ вдарила ракетою по ТРЦ у Кременчуці. Станом на вечір повідомляється про 13 загиблих та десятки поранених.