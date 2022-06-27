Кількість загиблих у Кременчуці зросла до 10 осіб

Внаслідок обстрілу армією РФ ТРЦ у Кременчуці кількість жертв та поранених збільшилася.

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Про це повідомив начальник Полтавської ОВ Дмитро Лунін.

"10 загиблих та понад 40 людей отримали поранення та травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетного обстрілу на даний момент", - повідомив Лунін.

При цьому в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що до торгово-розважального центру в місті Кременчук російські окупанти потрапили ракетами Х-22, випущеними з далеких бомбардувальників Ту-22 М3.

"Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайківка, а пуски здійснювалися з Курської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 27 червня у Кременчуці зафіксовано “прильоти” ТРЦ. Раніше було відомо про двох загиблих та 20 поранених.