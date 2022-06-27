Количество погибших в Кременчуге возросло до 10 человек

В результате обстрела армией РФ ТРЦ в Кременчуге количество жертв и раненых увеличилось.

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Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы – такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов на данный момент", - сообщил Лунин.

При этом в Командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили, что в торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенных из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3.

"Самолеты рашистов слетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 июня в Кременчуге зафиксированы “прилеты” по ТРЦ. Раннее было известно о двух погибших и 20 раненных.