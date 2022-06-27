Ответ Украины на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге будет долгим, тщательным и со вкусом, - Арестович

Советник главы ОПУ Алексей Арестович отметил, что война пошла путем эскалации.

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Арестович подчеркнул, что ВСУ будет бить по военным целям РФ в ответ на сегодняшний удар по ТЦ в Кременчуге.

Об этом советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал в эфире "Фейгин Live".

"Ясно, что мы ответим и ответим долго, тщательно и со вкусом и они ответят нам... Война пошла путем эскалации. Мы будем бить по военным целям, это вопрос, который не оговаривается, ну, а целей у нас банк большой, вместительный и очень яркий. В ближайшее время мы услышим какие-то новости", - сказал Арестович.

Напомним, что 27 июня армия РФ ударила ракетой по ТРЦ в Кременчуге. По состоянию на вечер сообщается о 13 погибших и десятках раненных.