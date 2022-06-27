Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины. Сегодня в Кременчуге Полтавской области российская ракета попала в торговый центр, где находились мирные гражданские люди. Количество жертв пока неизвестно. Продолжаются спасательные мероприятия.

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Об этом сообщает Генштаб Украины.

Так, на Волынском и Полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск.

Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь. В Генштабе призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей в целях сковывания действий подразделений Сил обороны. Противник вел минометные обстрелы вблизи Покровки и Стариков Сумской области. Также враг применил реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет оборону ранее занятых позиций, пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны и их выхода на государственную границу Украины на севере Харьковской области. Разведкой и боем пытается найти слабые места в обороне украинских войск.

На Харьковском направлении враг, с целью возвращения утраченных позиций, пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел, отошел. Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгаловка и Залиман.

Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонных позициях деревянные макеты танков.

В Славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвенково и Славянск. Враг продолжает обстрелы.

Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района населенного пункта Довгенькое. Получил отпор украинских защитников и с потерями отошел.

В Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках окружения Сил обороны в районе города Лисичанск, пытается блокировать город с юга и юго-запада. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Соледарь.

Враг вел наступление в направлении Волчоярка – Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, поэтому отошел.

На Бахмутском направлении враг производит обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Берестово, Клиново, Бахмут, Вершина и Майское.

Украинские военные пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда – Клиново. В обоих случаях оккупанты отошли.

Враг имеет частичный успех на направлении Роты – Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск, недопущения их переброски на другие направления, враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Екатериновка. Также враг нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

Украинские воины остановили наступление оккупантов РФ в направлении Петровское - Шевченко и отбросили врага назад.

На Южнобужском направлении агрессор продолжал обстрелы позиций наших войск из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Не исключается ведение врагом штурмовых действий по отдельным направлениям с целью выхода на административные границы Херсонской области.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Напомним, что РФ обстреляла ТРЦ в Кременчуге. Есть погибшие и пострадавшие.