РФ обстріляла ТРЦ у Кременчуці: є загиблі та постраждалі

27 червня у Кременчуці зафіксовано “прильоти” по ТРЦ. Повідомляється про загиблих та постраждалих. Також повідомлялося про вибухи у Полтаві, проте інформація про "прильоти" ворожих ракет не підтвердилася.

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Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Прильоти" у Кременчуці. Подробиці згодом", - написав Лунін.

Фото прильоту в Кременчук.

Пізніше Лунін повідомив, що у Кременчуці попадання ракети було у цивільний об'єкт.

"На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - додав він.

ТРЦ у Кременчуці.

Мер Кременчука Віталій Малецький підтвердив інформацію про загиблих.

"Ракетний удар по Кременчугу припав у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі", - написав Віталій.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл ТРЦ.

"Полтавщина. Кременчук. Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - написав Зеленський.

Також мер Полтави Олександр Мамай повідомив про вибухи у місті.

"Полтава. У місті чути вибухи. Залишайтесь у укриттях. З'ясовуємо деталі", - йдеться у повідомленні Олександра Мамай.

Пізніше Мамай додав, що вибухи у Полтаві не підтвердились.

"Мешканці могли чути звуки вибухів під час останньої повітряної тривоги. Проте інформації про влучення ворожих ракет немає", - повідомив голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Черкаську область. Є травмовані та загиблі.