Дві третини українців не погодяться з поверненням Україною територій без Криму та ОРДЛО - травневе опитування

42% українців на початку травня вважали абсолютно неприйнятним і 25% скоріше неприйнятним сценарій, за яким Україна за підсумками війни повертає собі контроль лише над територіями, підконтрольними їй до 2022 року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, на такий сценарій повністю готові погодитись 10% опитаних, скоріше готові – 16%. Ще 7% з відповіддю визначитися не змогли.

Сценарій же, за якого Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй на момент опитування, назвали повністю неприйнятним 65% респондентів, скоріше неприйнятним – 16%, скоріше прийнятним – 7%, а цілком прийнятним – лише 6%.

У свою чергу, знайшлося і 3% громадян, які називають категорично неприйнятним, та ще 4% тих, хто називає скоріше неприйнятним, повернення Україною контролю над усією територією, включаючи Крим та Донбас. Цілком влаштував би такий варіант 73% опитаних, ще 16% схиляються до цього.

Опитування було проведене 2-11 травня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (Computer-Assisted Telephone Interview, CATI) серед 2500 осіб, відібраних з вибірки на основі випадкової генерації телефонних номерів. Похибка вибірки не перевищує у 2,2%.

Опитувалися жителі територій, підконтрольних Україні на 23 лютого, при цьому жителі територій, окупованих Росією після цього, опитувалися лише якщо вони відчували себе у безпеці, щоб відповісти на відповідні питання.

Зазначимо, що наприкінці травня в інтерв'ю нідерландському телеканалу президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає, що Україна може відновити свою територіальну цілісність військовим шляхом, і сподівається на те, що це відбудеться в результаті переговорів з Росією у разі, якщо Україна все ж таки відновить контроль над територією, яку вона контролювала на момент російського вторгнення 24 лютого.

При цьому в попередні дні перед цим з боку української влади, у тому числі і Зеленського, звучали жорсткі заяви у бік певних країн Заходу, які нібито змушували Україну припинити військовий опір Росії та поступитися власними територіями. Зокрема, у Зеленського категорично заперечували можливість мирних переговорів із РФ.

На сьогодні ж українська влада загалом повернулася до риторики про необхідність повернення під український контроль усієї території країни. Зокрема, тиждень тому про це заявляв начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Джерело фото: ua.depositphotos.com