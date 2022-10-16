Из-за войны уровень бедности в Украине вырос в десять раз, - Всемирный банк

Нападение России на гражданскую инфраструктуру Украины вдали от линии фронта усложнят ужасную экономическую ситуацию, с которой столкнулась страна, в которой в этом году уровень бедности уже вырос в 10 раз.

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Об этом сообщил Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе, в интервью Reuters.

По его словам, скорейшее восстановление власти Украины после широкомасштабных атак России на энергетические объекты на этой неделе отражает эффективность системы военного времени, но смена Россией тактики повысила риски.

"Если так будет продолжаться, перспективы будут намного, намного тяжелее. Поскольку зима действительно начинает кусать. И если дома не отремонтируют, может быть еще одна внутренняя волна миграции, внутренне перемещенные лица", - отметил Банерджи.

По его словам, двадцать пять процентов населения Украины будут жить в бедности до конца года по сравнению с чуть более 2% до войны, а к концу следующего года эта цифра может вырасти до 55%.

Представитель Всемирного банка напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе сказал международным донорам, что Украине нужно около 55 миллиардов долларов США – 38 миллиардов долларов США, чтобы покрыть прогнозируемый дефицит бюджета в следующем году, и еще 17 миллиардов долларов США, чтобы начать восстановление критической инфраструктуры, включая школы, жилье и энергетические объекты.

Украинские чиновники отметили, что им нужна постоянная и предполагаемая финансовая помощь, чтобы обеспечить работу правительства, а также начать критические ремонты и реконструкцию.

Банерджи подчеркнул, что реакция на призыв Зеленского была обнадеживающей.

"Большинство стран отметили, что они будут финансово поддерживать Украину в течение следующего года, и потому это очень положительный результат", - сказал Банерджи.

Банерджи заметил, что Украина уже сократила свои бюджетные планы до минимума, при этом средства идут на финансирование зарплат и пенсий, военных расходов и обслуживания внутреннего долга.

"Если Украине не удастся получить достаточную поддержку, ей придется либо печатать больше денег в то время, когда инфляция уже была в пределах 20 процентов, либо еще больше сокращать социальные расходы", – заявил Банерджи.

Напомним, 13 октября Украина получила на свои счета $1,3 млрд. дополнительного экстренного финансирования от Международного валютного фонда.