Через війну рівень бідності в Україні зріс удесятеро, - Світовий банк

Напади Росії на цивільну інфраструктуру України далеко від лінії фронту ускладнять жахливу економічну ситуацію, з якою зіткнулася країна, у якій цього року рівень бідності вже зріс удесятеро

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив Аруп Банерджі, регіональний директор Світового банку у Східній Європі, в інтерв’ю Reuters.

За його словами, швидке відновлення влади України після широкомасштабних атак Росії на енергетичні об’єкти цього тижня відображає ефективність системи воєнного часу, але зміна Росією тактики підвищила ризики.

"Якщо так триватиме, перспективи будуть набагато, набагато важчими. Оскільки зима дійсно починає кусати. І якщо будинки не відремонтують, може бути ще одна внутрішня хвиля міграції, внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Банерджі.

За його словами, двадцять п’ять відсотків населення України житимуть у бідності до кінця року, порівняно з трохи більше ніж 2% до війни, а до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.

Представник Світового банку нагадав, що президент України Володимир Зеленський цього тижня сказав міжнародним донорам , що Україні потрібно близько 55 мільярдів доларів США - 38 мільярдів доларів США, щоб покрити прогнозований дефіцит бюджету наступного року, і ще 17 мільярдів доларів США, щоб розпочати відновлення критичної інфраструктури, включаючи школи, житло та енергетичні об'єкти.

Українські посадовці зауважили, що їм потрібна постійна та передбачувана фінансова допомога, щоб забезпечити роботу уряду, а також почати критичні ремонти та реконструкцію.

Банерджі підкреслив, що реакція на заклик Зеленського була обнадійливою.

"Більшість країн зазначили, що вони будуть фінансово підтримувати Україну протягом наступного року, і тому це дуже позитивний результат", — сказав Банерджі.

Банерджі зауважив, що Україна вже скоротила свої бюджетні плани до мінімуму, при цьому кошти йдуть на фінансування зарплат і пенсій, військових витрат і обслуговування внутрішнього боргу.

"Якщо Україні не вдасться отримати достатню підтримку, їй доведеться або друкувати більше грошей у той час, коли інфляція вже була в межах 20 відсотків, або ще більше скорочувати соціальні витрати", - заявив Банерджі.

Нагадаємо, 13 жовтня Україна отримала на свої рахунки $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду.