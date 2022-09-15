Рынок труда: получает зарплату в полном объеме только каждый пятый украинец

Негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны испытало на себе подавляющее большинство украинцев. В настоящее время продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23% граждан.

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Об этом сообщает кадровый портал grc.ua.

Согласно последнему исследованию , только каждый пятый украинец (22,7%) сейчас работает и получает зарплату в полном объеме. При этом часть из них получала неполную заработную плату с начала войны, но сейчас компания вернула докризисную сумму компенсации. Есть случаи задержки заработной платы.

Более 40% украинцев остались без работы. Потеряли работу из-за прекращения деятельности компании 19% опрошенных. Еще почти 11% украинцев остались без работы из-за того, что их должности сократили. Каждый десятый (11,3%) потерял работу в результате переезда.

Не потеряли работу, однако подверглись снижению заработной платы 22,5% респондентов.

Еще 2,7% опрошенных сейчас находятся либо в безвозмездном отпуске, либо приостановили трудовые отношения из-за того, что компания временно прекратила свою деятельность.

Совсем небольшая доля (1,4%) украинцев не побоялась в период кризиса уволиться по собственной инициативе из-за того, что компании не выплачивали им заработную плату.

Кризисное состояние рынка труда сказывается на настроениях работников. Так, неоптимистические прогнозы озвучивают 26,8% опрошенных , они отметили, что опасаются сокращений их должностей в ближайшие полгода.

Отсутствие работы или неудовлетворенность размером зарплаты, стабильностью компании и условиями труда побуждает украинцев к активному поиску нового рабочего места. Их не останавливает меньшее количество вакансий или полное их отсутствие, а также повышенная конкуренция среди кандидатов.

Более половины (52,3%) опрошенных отметили, что уже сейчас находятся в активном поиске работы. Еще 16% респондентов планируют искать новую работу в ближайшее время.

Напомним, украинские работодатели стали меньше предлагать работы в отдаленном формате. Так, только 7% актуальных вакансий предусматривают работу на расстоянии. Год назад этот показатель находился на уровне 10%.

Напомним, что в августе чаще всего новых сотрудников работодатели искали в сфере продаж.