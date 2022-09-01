Как война повлияла на рынок труда в сфере сельского хозяйства?

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Война нанесла огромный ущерб украинской экономике. В частности, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), отрасль сельского хозяйства в результате военной агрессии РФ потеряла до $6 млрд. Около 30% земель сельскохозяйственного значения попали под оккупацию или в зону активных боевых действий, были уничтожены посевы, техника и зернохранилища.

Функционирование этой отрасли стратегически важно для удержания экономики государства. Осознавая это, компании сферы сельского хозяйства продолжают работу на все трудности войны. Активный сезон сбора зерновых культур отразился и на оживлении рынка труда в данной сфере.

Так, начиная с мая, несмотря на общий кризис на рынке труда, в сфере сельского хозяйства начался активный рост количества вакансий. Если в период с февраля по апрель доля предложений работы для работников сельского хозяйства составляла 3,3-3,4% от всех на рынке труда, то в мае она увеличилась до 4,2%, а в июне до 5%.

По данным grc.ua, сфера сельского хозяйства сейчас входит в десятку наиболее активных на украинском рынке труда. На нее в начале сентября приходится 4% всех актуальных вакансий на портале. Во многих сферах из-за войны этого показателя значительно снизился, однако сельское хозяйство держит марку.

Несмотря на то, что в количественном выражении вакансий на рынке труда еще в три раза меньше, чем было до войны, доля предложений работы в сельском хозяйстве сейчас приблизилась к показателям мирного 2021 года. Средний показатель доли вакансий для работников сельского хозяйства за 2021 год – 4,1%.

Согласно инсайдерским данным, имеющимся в наличии в grc.ua, компании вовсю стараются сохранить существующий персонал. Обычно набор новых специалистов происходит только с целью замены специалистов, отбывших в ВСУ или выехавших за пределы Украины. Некоторые компании даже практикуют бронирование сотрудников, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне.

Что интересно, наибольшую активность в сельском хозяйстве с большим отрывом демонстрирует Киев: столицу приходится 25% открытых вакансий. Вторую позицию занимает Львовская область, куда после начала войны переехало большое количество компаний и специалистов – 15%. Третье и четвертое место с одинаковым показателем в 11% заняли Днепропетровская и Хмельницкая области. Пятерку лидеров замыкает Полтавская область – 7%.

Зарплаты в сельском хозяйстве

По состоянию на август 2022 средняя зарплата в этой сфере – 17 500 грн. До войны специалисты получали в среднем 21 300 грн. Сегодняшний показатель уступает также среднегодовой прибыли за 2021 год, которая составляла 18 606 грн. До начала полномасштабной войны этот рынок демонстрировал очень хорошие тенденции с точки зрения заработка. Сегодня, к сожалению, работодатели вынуждены экономить.

Рассмотрим статистику зарплат более подробно:

12 400–16 400 грн предлагают 36% работодателей;

12 400–16 400 грн предлагают 36% работодателей; 16 400-20 400 грн – 28%;

16 400-20 400 грн – 28%; 20 400-24 400 грн – 15%;

20 400-24 400 грн – 15%; 24 400-28 400 грн – 13%;

24 400-28 400 грн – 13%; свыше 28 400 грн – 8%.

Как видим, сельское хозяйство действительно нельзя отнести к наиболее высокооплачиваемым сферам рынка труда Украины: в 79% случаев работодатели предлагают специалистам менее 550 долларов.

Больше всего зарабатывают руководители предприятий – 24 700 грн. в среднем. На втором месте находятся специалисты по управлению проектами – 23 700 грн. Главные агрономы замыкают тройку лидеров с показателем 21000 грн. Интересно, что специалисты категории «начальный уровень, мало опыта» получают почти среднюю заработную плату по сегменту сельского хозяйства – 14 000 грн.

Кто чаще всего нужен работодателям

Наибольшим спросом среди компаний пользуются специалисты по контролю качества: на них приходится 9,3% актуальных вакансий. Вторую позицию занимают «закупки и поставки» – 9%. Третье и четвертое место с показателем 6% заняли агрономы и зоотехники.

Работодатели в 4,9% случаев целенаправленно ищут специалистов без опыта или с минимальным опытом. Как мы уже упоминали выше, многие компании сейчас стараются экономить, и наем новичков – хороший способ это делать.

Отсутствие требований по опыту наблюдается в 19% актуальных вакансий. Чаще всего работодателям нужен опыт от 1 до 3 лет – 60%. Наличие опыта от 3 до 6 лет требует 18% компаний, а более 6 лет – 3%.

Фото: ua.depositphotos.com