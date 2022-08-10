Работа в Киеве: какие вакансии и зарплаты предлагают работодатели

В августе 2022 более трети всех актуальных вакансий на сайте по поиску работы grc.ua размещена в Киеве. Чаще новых сотрудников ищут в сфере продаж, количество вакансий в этой сфере имеет тенденцию к росту. Об этом говорится в обзоре рынка труда в Украине, подготовленном аналитиками grc.ua

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Среди всех вакансий в апреле доля сферы продаж составляла 14%, а в августе выросла до 20% от всех размещенных. Второе место в рейтинге по количеству предложений работы занимает ИТ-сфера, интернет и телеком, 19% всех вакансий в Киеве отрыли для таких специалистов.

Третье место – сфера маркетинга, рекламы и PR . Доля предложений работы в этой сфере составляет 10,6% всех актуальных в Киеве.

Для специалистов по финансам открыто 8,4% вакансий, что на 5% больше, чем в апреле этого года. Выросло количество вакансий для студентов и людей, которые только начинают свой карьерный путь. В августе для них доступно 5% вакансий на сайте по поиску работы.

Какую зарплату предлагают в Киеве

По данным grc.ua, в августе средняя заработная плата в столице составляет 28 700 грн, что меньше, чем в июле, но больше, чем в среднем по Украине. По сферам деятельности предлагают в среднем следующие ежемесячные зарплаты:

в ИТ – 186 000 грн;

в сфере консультирования - 54 600 грн;

в маркетинге, рекламе и PR - 33 000 грн;

в сфере бухгалтерии, управленческого учета и финансов предприятий - 26 000 грн;

в сфере транспорта и логистики – 25300 грн.

Наименьшую оплату предлагают для студентов, в среднем – 12800 грн. При этом самая большая конкуренция среди кандидатов также среди студентов и молодежи — 17 человек на 1 рабочее место, и этот показатель увеличился по сравнению с апрелем.

"В августе возросла конкуренция среди юристов - 8 претендентов на одно рабочее место. Достаточно высока конкуренция при поиске работы среди ученых, педагогов, у представителей топ-менеджмента и у строителей - примерно 7 человек на место. Шесть человек на одно вакантное место в августе среди административного персонала", - выяснили аналитик.

Относительно формата работы сообщается, что в августе 68% вакансий предусматривают работу на полный день, и этот показатель увеличился по сравнению с апрелем месяцем на 10%. А вот вакансий с дистанционной формой работы, наоборот, стало меньше, в августе 12% предложений, а в апреле было 33%.

При этом по данным сервиса по поиску работы Work.ua, во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года доля вакансий дистанционной работы в Украине выросла с 6,5% до 13,9%.

При этом в предыдущий год этот показатель почти не изменился: во втором квартале 2020 года такая доля составляла 6,4%. При этом до пандемии Covid-19 за аналогичный период 2019 года она составила всего 4%.