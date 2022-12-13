В Харьковской области осталось зимовать в полях почти 70% кукурузы

Более половины урожая кукурузы и около пятой части подсолнечника останутся зимовать на полях Харьковщины.

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Об этом сообщает издание GX.

"Длительный период дождей не дал выполнять полевые работы, не было возможности ни эффективно собирать поздние сельскохозяйственные культуры, ни сеять озимые", - рассказали в Департаменте агропромышленного развития Харьковской ОВА.

По состоянию на 1 декабря на полях Харьковщины остались несобранными около 67% площадей кукурузы и 18% подсолнечника.

"Из-за высокой стоимости досушивания зерна, которое обязательно понадобится за сбор в нынешние сроки, повышение цен на горючее, снижение цен на зерно кукурузы из-за сложностей с логистикой и экспортом, часть урожая кукурузы и подсолнечника может остаться в полях на зиму и будет собираться, когда появится такая возможность", – пояснили в департаменте.

Также отмечается, что перезимовка кукурузы в поле приведет к поражению зерна грибковыми болезнями и накоплению микотоксинов. Такой урожай продать будет гораздо сложнее, и цену придется дополнительно снижать.

Напомним, что в Украине может возникнуть дефицит ржи в 2023 году.