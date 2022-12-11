Уборочная кампания в Украине близится к завершению: сколько зерна удалось собрать

В Украине на начало декабря завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. По уточненным данным, по состоянию на 9 декабря аграрии с 9,7 млн га (87%) при урожайности 45,1 ц/га намолотили 43,6 млн тонн зерна.

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Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

По некоторым культурам уборка завершена на всей запланированной площади. Это касается пшеницы, которой с 4,7 млн га (100%) при урожайности 41,2 ц/га намолотили 19,4 млн тонн, а также ячменя, обмолоченного на 1,6 млн га (100%), с которых при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн. тонн зерна.

Также собрали при урожайности 23,4 ц/га 261 тыс тонн гороха с площади 111,5 тыс га (100%).

Кукуруза на зерно обмолочена на 2,8 млн га (66%), при урожайности 61,9 ц/га намолочено 17,2 млн. тонн.

С 115 тыс. га (98%) собрали 157 тыс тонн гречихи при урожайности 13,7 ц/га. Просо обмолочено на 43,2 тыс га (97%), при урожайности 23,0 ц/га намолочено 99,5 тыс. тонн.

Что касается масличных, то на площади 4,6 млн га (98%) аграрии провели сбор подсолнечника — намолотили 10 млн тонн семян при урожайности 21,8 ц/га.

Уборка сои проведена на площади 1,5 млн га (98%), намолочено 3,7 млн тонн при урожайности 24,2 ц/га. Рапс собрали с 1,1 млн га (100%) – намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,9 ц/га.

Кроме того, с площади 176,7 тыс га (98%) накопали 8,9 млн тонн сахарной свеклы при урожайности 502 ц/га.

Напомним, что в Минагрополитики уверяют, что в этом году будет собрано около 67 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.

При этом известно, что в этом году Украина засеяла гораздо меньше площади под озимыми культурами по сравнению с предыдущим годом.