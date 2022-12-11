Збиральна кампанія в Україні наближається до завершення: скільки зерна вдалося зібрати

В Україні станом на початок грудня завершується збирання зернових та зернобобових культур. За уточненими даними, станом на 9 грудня аграрії з 9,7 млн га (87%) при врожайності 45,1 ц/га намолотили 43,6 млн тонн зерна.

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Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

По деяким культурам збирання завершено на всій запланованій площі. Це стосується пшениці, якої з 4,7 млн га (100%) при врожайності 41,2 ц/га намолотили 19,4 млн тонн, а також ячменю, який обмолочений на 1,6 млн га (100%), з яких при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн зерна.

Також зібрали при врожайності 23,4 ц/га 261 тис тонн гороху з площі 111,5 тис. га (100%).

Кукурудза на зерно обмолочена на 2,8 млн га (66%), при врожайності 61,9 ц/га намолочено 17,2 млн тонн.

Зі 115 тис га (98%) зібрали 157 тис. тонн гречки при врожайності 13,7 ц/га. Просо обмолочено на 43,2 тис. га (97%), при врожайності 23,0 ц/га намолочено 99,5 тис. тонн.

Щодо олійних, то на площі 4,6 млн га (98%) аграрії провели збирання соняшника — намолотили 10 млн тонн насіння при врожайності 21,8 ц/га.

Збирання сої проведено на площі 1,5 млн га (98%), намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,2 ц/га. Ріпак зібрали з 1,1 млн га (100%) — намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га.

Крім того, з площі 176,7 тис га (98%) накопали 8,9 млн тон цукрових буряків при врожайності 502 ц/га.

Нагадаємо, що в Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.

При цьому відомо, що цьогоріч Україна засіяла значно менше площі під озимими культурами в порівнянні з попереднім роком.