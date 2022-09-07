В Одесской области взялись расследовать массовую гибель дельфинов в Черном море в результате вторжения РФ

Правоохранители расследуют дело по статье 441 Уголовного кодекса (экоцид) по факту массового уничтожения объектов животного мира (дельфинов видов азовка, афалина и других) в результате вооруженной агрессии России против Украины. Как отмечает Одесская областная прокуратура, процессуальное руководство в деле осуществляет Специализированная экологическая прокуратура в ее составе.

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"Установлено, что с начала полномасштабного вторжения России на пляжах Одесщины выявлено большое количество погибших морских млекопитающих. Вероятной причиной их массовой гибели является использование судами страны-агрессора гидролокаторов (сонаров) на подводных и надводных судах, которые создают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных", - говорится в сообщении.

По инициативе прокуратуры были проведены осмотры и вскрытия китообразных – морских свиней и обычных дельфинов (белобочек), найденных мертвыми на побережьях.

В ходе вскрытия животных специалисты провели отбор проб органов и тканей для дальнейшего лабораторного исследования патологий с целью установления причин гибели морских млекопитающих.

Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура

Отобранные образцы будут направлены на проведение исследований в Падуанском университете (Италия) и на отдельное исследование структур внутреннего уха млекопитающих в Ганноверском университете (Германия).

Также прокуратурой готовятся запросы к Румынии, Болгарии и Турции о предоставлении международной правовой помощи по установлению аналогичных случаев гибели дельфинов.

Отмечено также, что в проведении расследования содействуют представители Института зоологии имени Шмальгаузена, научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря", национального парка "Тузловские лиманы" и ветеринарные врачи.