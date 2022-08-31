Оккупанты убили половину коров, находившихся на ферме в Запорожской области

Российские оккупационные войска 31 августа, в 01:51 ночи, произвели артеллерийский обстрел из СПК "Россия" по молочно-товарной ферме, находящейся в с. Большая Белозерка Запорожской области.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

По информации местных жителей установлено, что по объектам фермы попали 10 – 12 раз. Россияне уничтожили 11 корпусов, доильный зал и кормоцех. На территории фермы находилось 2000 голов КРС, из них около половины погибли при обстреле.

Кроме того, пострадали два человека. Мужчина (работник) получил ранения от осколков стекла и других предметов, его забрала скорая и женщина получила контузию. Скорая оказала ей помощь, женщина от госпитализации отказалась.

Ранее, 27 августа, армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Запорожью. Оккупанты обстреляли объекты инфраструктуры в Шевченковском районе Запорожья и вблизи областного центра.

До этого, в ночь на 24 августа армия страны-агрессора РФ дважды обстреляла два района Запорожья. Была повреждена гражданская инфраструктура города.