Оккупанты ударили по Запорожью: зафиксировано 16 "прилетов"

Ночью 27 августа армия страны-агрессора РФ нанесла очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты обстреляли объекты инфраструктуры в Шевченковском районе Запорожья и вблизи областного центра.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра", - написал он.

В общей сложности зафиксировано 16 "прилетов".

Пока информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются.

Отметим, в ночь на 24 августа армия страны-агрессора РФ дважды обстреляла два района Запорожья. Была повреждена гражданская инфраструктура города.