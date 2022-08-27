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Оккупанты ударили по Запорожью: зафиксировано 16 "прилетов"
Ночью 27 августа армия страны-агрессора РФ нанесла очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты обстреляли объекты инфраструктуры в Шевченковском районе Запорожья и вблизи областного центра.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня ночью враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра", - написал он.
В общей сложности зафиксировано 16 "прилетов".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Пока информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются.
Отметим, в ночь на 24 августа армия страны-агрессора РФ дважды обстреляла два района Запорожья. Была повреждена гражданская инфраструктура города.