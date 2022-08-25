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Россия убила 17-летнего парня в Орехове Запорожской области

Россия убила 17-летнего парня в Орехове Запорожской области

Российские оккупационные войска обстреляли Орехов Запорожской области. В результате погиб 17-летний местный житель. Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

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Захватчики несколько часов вели огонь из артиллерии по городу. Парень получил сильные ранения, он умер по дороге в госпиталь.

Фото 2 — Россия убила 17-летнего парня в Орехове Запорожской области
Фото 3 — Россия убила 17-летнего парня в Орехове Запорожской области
Фото 4 — Россия убила 17-летнего парня в Орехове Запорожской области
Фото 5 — Россия убила 17-летнего парня в Орехове Запорожской области

Еще одна 66-летняя женщина из поселка Преображенка получила тяжелые ранения во время вражеской атаки.

"Очередной массированный вражеский обстрел в Орехове и населенных пунктах вокруг. Разрушены десятки частных домов. Ждем более подробной информации!", - написал Старух.

Накануне, в ночь на 24 августа, армия страны-агрессора РФ дважды обстреляла два района Запорожья. До этого оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью 18 августа, тогда четыре ракеты попали в инфраструктурный объект.

Автор:
Вита Молодан