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Россия убила 17-летнего парня в Орехове Запорожской области
Российские оккупационные войска обстреляли Орехов Запорожской области. В результате погиб 17-летний местный житель. Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Захватчики несколько часов вели огонь из артиллерии по городу. Парень получил сильные ранения, он умер по дороге в госпиталь.
Еще одна 66-летняя женщина из поселка Преображенка получила тяжелые ранения во время вражеской атаки.
"Очередной массированный вражеский обстрел в Орехове и населенных пунктах вокруг. Разрушены десятки частных домов. Ждем более подробной информации!", - написал Старух.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Накануне, в ночь на 24 августа, армия страны-агрессора РФ дважды обстреляла два района Запорожья. До этого оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью 18 августа, тогда четыре ракеты попали в инфраструктурный объект.