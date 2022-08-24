Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью

В ночь на 24 августа армия страны-агрессора РФ дважды обстреляла два района Запорожья. По предварительным данным, жертв нет.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Первый удар был после полуночи.

“Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах”, - отметил он

По словам Старуха, пока нет достоверной информации о пострадавших.

Как сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев, около четырех часов утра враг снова ударил по Запорожью.

"Около четырех часов утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города", - отметил он.

На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

Отметим, ночью 18 августа армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Запорожью, четыре ракеты попали в инфраструктурный объект.