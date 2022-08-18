Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью

Ночью 18 августа армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Запорожью, четыре ракеты попали в инфраструктурный объект.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня ночью, около 03:00, враг нанес ракетный удар по Запорожью из Васильевского района", - отметил он.

По предварительной информации оккупант применил ракетные системы залпового огня.

"Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе. Объект потерпел незначительные разрушения", - подчеркнул Старух.

Напомним, прифронтовый город Орехов Запорожской области 16 августа подвергся массированному обстрелу со стороны российских оккупационных войск,