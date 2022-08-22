В оккупированном Энергодаре расстреляли гражданское авто

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области 22 августа расстреляли авто, в котором находился мирный житель. По предварительной информации, мужчина погиб.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов.

"Обстоятельства происшествия вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся видео от самих оккупантов, в машине оставили практически ровные отверстия от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем", — сообщил Орлов.

Он также рассказал, что в этот день минометными обстрелами в Энергодаре повредили центральный тепловой пункт. На восстановление водоснабжения уйдет время. По меньшей мере, ремонтные работы будут продолжаться до утра.

Россияне также регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, городом-спутником которой является Энергодар. По данным НАЭК "Энергоатом ", из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ, из-за чего своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива невозможно.

Официально Украина обратилась к ООН и Международному агентству по атомной энергии с призывом направить совместную миссию на станцию, в том числе для осмотра военными экспертами. Этому вопросу уделили особое внимание на встрече 18 августа президента Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Кроме призывов украинской стороны к партнерам повлиять на РФ, чтобы не допустить аварии на ЗАЭС, Украина готовится к любым сценариям, в том числе к выбросу радиации.