ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, - Энергоатом

Запорожская атомная электростанция по состоянию на утро 21 августа работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба “Энергоатома”.

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Согласно сообщению, периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Так, 5 августа в результате атаки российских военных на ЗАЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. Также при обстреле серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединен вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

6 августа из-за обстрела захватчиками ЗАЭС повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС.

11 августа оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

13 августа повреждения также получило открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750).

20 августа в результате обстрелов повреждений потерпела одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки (эстакада), в здании выбиты окна.

Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия оккупантов предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается. В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль нашего государства ради безопасности всего мира", — сообщает пресс-служба.

Напомним, оккупанты в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.