Оккупанты собираются отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины, - "Энергоатом"

Оккупанты в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что российские захватчики озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию сегодня, 19 августа 2022 года. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему для систем охлаждения ядерного топлива", – говорится в сообщении.

Также вчера вечером в Энергодар прибыла многочисленная пропагандистская съемочная группа. Ее члены вместе с представителями ФСБ РФ на территории ГК "Алиса" провели совместное совещание. А уже в 00:15 19 августа российские оккупанты вели обстрел в направлении учебно-тренировочного центра (НТЦ) станции.

"Точно зафиксировано, что эти обстрелы производились с двух мест - автовокзала и сбросного канала: в первом случае - 1,5 секунды и удар, а во втором - удар раздавался через три секунды", - отмечают в "Энергоатоме".

Отмечается, что оккупанты делают это для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах.

"В очередной раз призываем международное сообщество как можно скорее принять все необходимые меры для деоккупации Запорожской АЭС, ведь на кону ядерная и радиационная безопасность всего человечества!", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Ранее Главное управление разведки сообщило, что оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной электростанции, которые в ведомстве расценивают как свидетельство подготовки теракта на объекте.