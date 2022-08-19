Окупанти збираються відключити ЗАЕС від енергосистеми України, - "Енергоатом"

Окупанти найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки Запорізької атомної електростанції в Енергодарі та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазнчається, що російські загарбники озвучили керівництву Запорізької атомної електростанції вимогу про обмеження допуску персоналу на станцію сьогодні, 19 серпня 2022 року. На майданчик пропускають лише оперативний персонал, який забезпечує функціонування енергоблоків.

"Є інформація, що російські окупаційні сили найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему. Наразі військові РФ шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива", - йдеться у повідомленні.

Також вчора ввечері до Енергодару прибула багаточисельна пропагандистська знімальна група. Її члени разом з представниками ФСБ РФ на території ГК "Аліса" провели спільну нараду. А вже о 00:15 19 серпня російські окупанти вели обстріл у напрямку навчально-тренувального центру (НТЦ) станції.

"Точно зафіксовано, що ці обстріли здійснювалися з двох місць – автовокзалу та скидного каналу: у першому випадку – 1,5 секунди і удар, а в другому – удар лунав через три секунди", - зазначають в "Енергоатомі".

Зазначається, що окупанти роблять це для створення "яскравої" картинки у пропагандистських ЗМІ, щоб звинуватити ЗСУ в цих обстрілах.

"Вчергове закликаємо міжнародне співтовариство якомога швидше вжити всіх необхідних заходів для деокупації Запорізької АЕС, адже на кону ядерна та радіаційна безпека всього людства!", - підкреслили в "Енергоатомі".

Раніше Головне управління розвідки повідомило, що окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній електростанції, що у відомстві розцінюють як свідчення підготовки теракту на об'єкті.