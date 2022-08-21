ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, - Енергоатом

Запорізька атомна електростанція станом на ранок 21 серпня працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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Згідно з повідомленням, періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Так, 5 серпня в результаті атаки російських військових на ЗАЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох енергоблоків, що працюють, тепер відключено. Також при обстрілі серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об'єднано допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, висока та пожежна небезпека.

6 серпня через обстріл загарбниками ЗАЕС пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика СПС ЗАЕС.

11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС та призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

13 серпня пошкодження також отримав відкритий розподільний пристрій 750 кВ (ВРП-750).

20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, за якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакади), у будівлі вибиті вікна.

Український персонал станції продовжує працювати та докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії окупантів передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати та виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми.

"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб змусити Росію звільнити ЗАЕС і передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, окупанти найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки Запорізької атомної електростанції в Енергодарі та відключити їх від ліній зв'язку видачі потужності в українську енергосистему.