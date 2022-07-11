Полиция открыла уголовное производство.

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Оккупанты РФ захватили институт животноводства степных районов "Аскания-Нова" на территории временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Институт является мощным научно-исследовательским центром юга Украины по проблемам животноводства, где веками выводили новые высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных. Теперь туда ворвались россияне, цель которых – разграбить институт и обогатиться за счет достижений ученых и исследователей. Большинство научных работников на сотрудничество с оккупантами не согласились", - говорится в сообщении.

На административном здании института военные России вывесили российский флаг и представили так называемого нового "директора предприятия", ранее работавшего на херсонской таможне, а в свое время его отец работал заместителем директора этого же института.

В настоящее время оккупационные власти склоняют работников учреждения к сотрудничеству, на это согласились только охранники и некоторые ученые.

Добавляется, что полиция открыла уголовное производство по ч.-1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Напомним, что Вооруженные силы Украины атаковали позиции российских военных в Таврическом на Херсонщине.