Поліція відкрила кримінальне провадження.

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Окупанти РФ захопили інститут тваринництва степових районів "Асканія-Нова" на території тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

"Інститут є потужним науково-дослідним центром півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин. Тепер туди вдерлися росіяни, мета яких – розграбувати інститут та збагатитися за рахунок здобутків вчених та дослідників. Більшість наукових працівників на співпрацю з окупантами не зголосилися", - йдеться у повідомленні.

На адміністративній будівлі інституту військові рф вивісили російський прапор та представили так званого нового "директора підприємства", який раніше працював на херсонській митниці, а свого часу його батько працював заступником директора цього ж інституту.

Нині окупаційна влада схиляє працівників установи до співпраці, на це зголосилися лише охоронці та деякі науковці.

Додається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч.-1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, що Збройні сили України атакували позиції російських військових у Таврійську на Херсонщині.