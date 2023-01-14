Шкода довкіллю України від агресії РФ вже перевищила $46 мільярдів - Мінприроди

Сума шкоди українському довкіллю від збройної агресії РФ вже становить понад 46 мільярдів доларів, і Україна вимагатиме компенсації цих збитків Росією, вказують у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

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"Основну частину обрахованих збитків на сьогодні складає забруднення повітря - 27 мільярдів доларів. Лише за десять місяців внаслідок російського вторгнення в повітря потрапило понад 42 мільйони тонн парникових газів. Цей обсяг можна порівняти із річними викидами Болгарії", - зазначає міністр Руслан Стрілець.

Основними причинами викидів стали лісові пожежі та атаки окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури. За даними Держекоінспекції, внаслідок російських обстрілів вже згоріло понад 680 тисяч тонн нафти та пального.

В свою чергу, війна завдала шкоди майже третині українських лісів, зокрема повністю вигоріло щонайменше 23,3 тисячі га. Однак, як вказує Стрілець, попри війну Україна вже впроваджує проєкти з відновлення довкілля.

"За 2022 рік було висаджено 180 мільйонів нових дерев у рамках програми президента "Зелена країна", а у вересні було відкрито новий лісонасіннєвий центр всього за декілька кілометрів від кордону з Білоруссю. Відкривши лісонасіннєвий центр на кордоні з Білоруссю, ми показали їм, що не боїмося, і що перемога буде за нами", - заявив міністр.

За словами чиновника, війна "отруїла" і значну частину української землі. Шкода, завдана забрудненням ґрунтів, оцінюється у 18 мільярдів доларів. Загалом же з початку широкомасштабного вторгнення Україна задокументувала вже майже 2,3 тисячі злочинів проти довкілля.

Нагадаємо, що станом на жовтень у Мінприроди давали оцінку шкоди довкіллю України від російської агресії у понад 37 мільярдів євро. Пізніше у владі називали суми в 1,35 та 1,5 трильйони гривень.