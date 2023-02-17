Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который прибыл с визитом в Киев.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил Зеленский.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве моего и нашего друга – премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Нидерланды являются одним из лидеров в военной, финансовой, гуманитарной сфере и юридической помощи нашему государству. Все украинцы всегда будут благодарны за эту поддержку и никогда не забудут о ней", – отметил он.

Напомним, в июле 2022 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил Киевскую область.