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Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве (ВИДЕО)

Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который прибыл с визитом в Киев.

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Об этом сообщил Зеленский.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве моего и нашего друга – премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Нидерланды являются одним из лидеров в военной, финансовой, гуманитарной сфере и юридической помощи нашему государству. Все украинцы всегда будут благодарны за эту поддержку и никогда не забудут о ней", – отметил он.

Напомним, в июле 2022 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил Киевскую область.

Автор:
Нина Комащенко