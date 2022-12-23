Нидерланды в 2023 году выделят на поддержку Украины €2,5 миллиарда

Нидерланды решили выделить в 2023 году 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины. Как говорится в сообщении нидерландского правительства, оно ожидает, что эта сумма будет необходима для оказания военной помощи, поддержки необходимых ремонтно-восстановительных работ и "финансового вклада в усилия по борьбе с безнаказанностью".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отмечается, что предложение правительству о выделении Украине такой помощи внесли министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Лисье Шрайнемахер, министр иностранных дел Вопке Хукстра, министр обороны Кайса Оллонгрен и министр финансов Сигрид Кааг.

При этом указано, что подробное распределение этих средств будет зависеть от потребностей украинского народа, а следовательно от того, как будет развиваться война в предстоящий период.

"В наступающем году Украина будет по-прежнему нуждаться в значительной международной поддержке. Война России в Украине все еще продолжается и превратилась в войну на истощение. Вооруженные силы Украины продолжают каждый день бороться за свободу, безопасность и процветание своей страны, а значит и Европы в целом", - говорится в сообщении.

В правительстве Нидерландов отмечают, что его решение выделить финансирование в таком объеме посылает четкий сигнал о неизменной солидарности с народом Украины, который "может рассчитывать на предсказуемую поддержку Нидерландов столько, сколько потребуется".

"Военная помощь будет поступать как из собственных запасов Нидерландов, так и закупаться у коммерческих поставщиков. Нидерланды привержены координации и сотрудничеству с другими странами и оборонной промышленностью. Это должно повысить эффективность поставок оружия для ВСУ и ограничить влияние на нас самих", - сказано в сообщении.

Также власти страны уточняют, что помощь на основные восстановительные работы в Украине должна будет пойти на ремонт инфраструктуры, особенно энергетической, больниц, жилого фонда, сельскохозяйственных объектов, а также на работы по разминировании.

Напомним при этом, что 20 декабря Украина получила от Нидерландов 200 миллионов евро кредитных средств через механизм административного счета Международного валютного фонда.

В ноябре Нидерланды объявляли, что внесут 100 миллионов евро в Международный фонд для Украины, созданный Великобританией для финансирования поставок Украине военной техники. До этого эта страна объявила о дополнительном пакете военной помощи Украине на 129 миллионов евро.

Кроме того, в ноябре Нидерланды также объявили, что выделят Украине дополнительные 110 миллионов евро помощи для прохождения зимы, а до того сообщалось о 70-миллионной помощи на эти же цели.