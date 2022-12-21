Украина получила кредит от Нидерландов на €200 миллионов

Украина 20 декабря получила от Нидерландов 200 миллионов евро кредитных средств через механизм административного счета Международного валютного фонда. Об этом идет речь в сообщении украинского Министерства финансов.

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Кредит предоставлен на льготных условиях, в том числе на сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной базовой процентной ставке МВФ, зафиксированной на уровне 3,641% годовых.

Также, согласно условиям займа, окончательное его погашение должно быть осуществлено через 10 лет со дня выборки (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком в 4,5 года со дня выборки кредита).

Эти средства предназначены для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета. Однако подробнее о том, на что они пойдут, в Минфине не говорят.

"Нидерланды продолжают оказывать Украине как военную, так и финансовую помощь. Спасибо руководству и народу Нидерландов за поддержку нашей страны", - лаконично прокомментировал министр Сергей Марченко.

Напомним, что в ноябре Нидерланды объявили, что внесут 100 миллионов евро в Международный фонд для Украины, созданный Великобританией для финансирования поставок Украине военной техники. До этого эта страна объявила о дополнительном пакете военной помощи Украине на 129 миллионов евро.

Кроме того, в тот же месяц Нидерланды объявили, что выделят Украине дополнительные 110 миллионов евро для помощи в прохождении зимнего периода. До этого сообщалось о 70-миллионной помощи на эти же цели.

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