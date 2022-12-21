Україна отримала кредит від Нідерландів на €200 мільйонів

Україна 20 грудня отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду. Про це йдеться у повідомленні українського Міністерства фінансів.

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Кредит надано на пільгових умовах, зокрема на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ, яка зафіксована на рівні 3,641% річних.

Також, згідно умов позики, остаточне її погашення має бути здійснене через 10 років від дати вибірки (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 років від дати вибірки кредиту).

Зазначається, що ці кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету. Однак детальніше про те, на що вони підуть, у Мінфіні не кажуть.

"Нідерланди продовжують надавати Україні як військову, так фінансову допомогу. Дякуємо керівництву та народу Нідерландів за підтримку нашої країни", – лаконічно прокоментував міністр Сергій Марченко.

Нагадаємо, що в листопаді Нідерланди оголосили, що внесуть 100 мільйонів євро до Міжнародного фонду для України, створеного Великобританією для фінансування постачання Україні військової техніки. Перед цим ця країна оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на 129 мільйонів євро.

Крім того, того ж місяця Нідерланди оголосили, що виділять Україні додаткових 110 мільйонів євро для допомоги в проходженні зимового періоду. До цього повідомлялося про 70-мільйонну допомогу на ці ж цілі.

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