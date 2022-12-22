Страны G7 в целом мобилизовали более $30 млрд для Украины на 2023 год

Страны "Большой семерки" нашли около $32 млрд, которые будут направлены Украине в 2023 году для поддержки экономики страны. Приблизительно такую же сумму Киев получил в этом году.

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Об этом говорится в совместном письме министров финансов стран G7.

Уточняем, что сумма является общей финансовой помощью на следующий год. В частности, эти $32 млрд включают в себя $18 млрд евро от Европейского Союза, дополненных грантовым компонентом от государств-членов для покрытия процентных расходов, а также пакет поддержки от США.

В названную "Большой семеркой" сумму входят также $500 млн в качестве кредита от Всемирного банка под гарантию Великобритании и 115 млн канадских долларов в виде канадских тарифных поступлений от импорта из России и Беларуси.

Япония также готовит дополнительный бюджет поддержки на 2023 год.

"Эти значительные обязательства, основанные на четком определении потребностей Украины, придают Украине уверенность и позволяют правительству продолжать оказывать основные услуги, выполнять важнейшие ремонтные работы и стабилизировать экономику", - подчеркнули в G7.

Уточняется, что блок финансовой поддержки не включает военную гуманитарную помощь — этот объем оценивают отдельно.

Кроме того, Всемирный банк объявил о создании многостороннего донорского трастового фонда, целью которого является поддержка правительства Украины в решении вопросов оказания чрезвычайной помощи и последующего восстановления страны, вызванной критическими потребностями продолжающейся войны.

Часто страны выбирают отдельные регионы для финансирования восстановления. В частности, ЕС выделил 50 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры Киевщины.

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