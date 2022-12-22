Країни G7 загалом мобілізували понад $30 млрд для України на 2023 рік

Країни "Великої сімки" знайшли близько $32 млрд, які направлять Україні у 2023 році для підтримки економіки країни. Приблизно таку саму суму Київ отримав в цьому році.

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Про це йдеться в спільному листі міністрів фінансів країн G7.

Уточнюємо, що сума є загальною фінансовою допомогою на наступний рік. Зокрема, ці $32 млрд включають $18 млрд євро від Європейського Союзу, доповнених грантовим компонентом від держав-членів для покриття процентних витрат, а також пакет підтримки від США.

В названу "Великою сімкою" суму входять також $500 млн в якості кредиту від Світового банку під гарантію Великої Британії та 115 млн канадських доларів у вигляді канадських тарифних надходжень від імпорту з Росії та Білорусі.

Уточнюється, що Японія також готує додатковий бюджет підтримки на 2023 рік.

"Ці значні зобов’язання, засновані на чіткому визначенні потреб України, надають Україні впевненості та дозволяють уряду продовжувати надавати основні послуги, виконувати найважливіші ремонтні роботи та стабілізувати економіку", — підкреслили в G7.

Уточнюється, що блок фінансової підтримки не включає військову на гуманітарну допомогу — цей обсяг оцінюють окремо.

Крім того, Світовий банк оголосив про створення багатостороннього донорського трастового фонду, метою якого є підтримка уряду України у вирішенні питань надання надзвичайної допомоги та подальшого відновлення країни, викликаної критичними потребами війни, що триває.

Часто країни обирають окремі регіони для фінансування відномлення. Зокрема, ЄС виділив €50 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури Київщини.

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