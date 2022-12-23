Нідерланди у 2023 році виділять на підтримку України €2,5 мільярда

Нідерланди вирішили виділити 2023 року 2,5 мільярда євро на підтримку України. Як йдеться в повідомленні нідерландського уряду, він очікує, що ця сума буде необхідна для надання військової допомоги, підтримки необхідних ремонтно-відновлювальних робіт та "фінансового внеску у зусилля в боротьбі з безкарністю".

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Зазначається, що пропозицію уряду про надання Україні такої допомоги внесли міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку Лісьє Шрайнемахер, міністр закордонних справ Вопке Хукстра, міністр оборони Кайса Оллонгрен та міністр фінансів Сігрід Кааг.

При цьому вказано, що докладний розподіл цих коштів залежатиме від потреб українського народу, а відтак від того, як розвиватиметься війна у майбутній період.

"Наступного року Україна, як і раніше, потребуватиме значної міжнародної підтримки. Війна Росії в Україні все ще триває і перетворилася на війну на виснаження. Збройні сили України продовжують щодня боротися за свободу, безпеку та процвітання своєї країни, а значить і Європи загалом", - йдеться у повідомленні.

В уряді Нідерландів зазначають, що його рішення виділити фінансування в такому обсязі посилає чіткий сигнал про незмінну солідарність із народом України, який "може розраховувати на передбачувану підтримку Нідерландів стільки, скільки потрібно".

"Військова допомога надходитиме як із власних запасів Нідерландів, так і закуповуватиметься у комерційних постачальників. Нідерланди віддані координації та співпраці з іншими країнами та оборонною промисловістю. Це має підвищити ефективність постачання зброї для ЗСУ та обмежити вплив на нас самих", - сказано в повідомленні.

Також влада країни уточнює, що допомога на основні відновлювальні роботи в Україні має піти на ремонт інфраструктури, особливо енергетичної, лікарень, житлового фонду, сільськогосподарських об'єктів, а також на роботи з розмінування.

Нагадаємо, що 20 грудня Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

У листопаді Нідерланди оголошували, що внесуть 100 мільйонів євро до Міжнародного фонду для України, створеного Великобританією для фінансування постачання Україні військової техніки. До цього ця країна оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на 129 мільйонів євро.

Крім того, у листопаді Нідерланди також оголосили, що виділять Україні додаткові 110 мільйонів євро допомоги для проходження зими, а раніше повідомлялося про 70-мільйонну допомогу на ці ж цілі.