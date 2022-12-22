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Сенат США схвалив проєкт бюджету на 2023 рік із майже $45 млрд для України й союзників
Сенат США 22 грудня схвалив проект бюджету країни на 2023 рік у розмірі 1,7 трлн доларів, до якого включено 44 млрд доларів для підтримки України та союзників по НАТО.
Про це повідомляє CNN.
Законопроект передадуть до Палати представників Конгресу США для схвалення, а потім його має підписати президент США Джо Байден.
Зазначається, що законопроект передбачає 772,5 мільярда доларів на необоронні, внутрішні програми та 858 мільярдів доларів на фінансування оборони.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також він включає приблизно 45 мільярдів доларів на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО та приблизно 40 мільярдів доларів на реагування на стихійні лиха, такі як урагани, лісові пожежі та повені.
Нагадаємо, у Конгресі США 22 грудня схвалили поправку до законопроекту про фінансування уряду, яка дозволяє конфіскацію активів російських олігархів для передачі їх Україні.