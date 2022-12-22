У Конгресі США підтримали поправку про конфіскацію активів РФ на користь України

У Конгресі США 22 грудня ухвалили поправку до законопроекту про фінансування уряду, яка дозволяє конфіскацію російських олігархів для передачі їх Україні.

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Про це повідомляє CNN.

"Ця поправка дозволить Міністерству юстиції через Державного секретаря переказувати доходи від заарештованих активів олігарха чи інших підсанкційних організацій народу України", - зазначив ініціатор поправки сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

За його словами, ухвалення зазначеної поправки буде "посланням від Бога для багатостраждального народу України, полегшенням для американських платників податків і поганим днем для російських олігархів".

Нагадаємо, наразі Єврокомісія вивчає можливість використання заморожених коштів Центрального банку РФ для відбудови України після війни. У Євросоюзі таким чином хочуть змусити Росію заплатити за ті руйнування, які вона завдала інфраструктурі України.

У свою чергу в Кремлі заявили, що вважатимуть "крадіжкою" конфіскацію активів РФ на відновлення України.