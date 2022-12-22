В Конгрессе США поддержали поправку о конфискации активов РФ в пользу Украины

В Конгрессе США 22 декабря приняли поправку к законопроекту о финансировании правительства, разрешающую конфискацию российских олигархов для передачи их Украине.

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Об этом сообщает CNN.

"Эта поправка позволит Министерству юстиции через Государственного секретаря переводить доходы от арестованных активов олигарха или других подсанкционных организаций народу Украины", - отметил инициатор поправки сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По его словам, принятие данной поправки будет "посланием от Бога для многострадального народа Украины, облегчением для американских налогоплательщиков и плохим днем для российских олигархов".

Напомним, в настоящее время Еврокомиссия изучает возможность использования замороженных средств Центрального банка РФ для восстановления Украины после войны. В Евросоюзе таким образом хотят заставить Россию заплатить за разрушения, которые она нанесла инфраструктуре Украины.

В свою очередь в Кремле заявили, что сочтут "воровством" конфискацию активов РФ на восстановление Украины.