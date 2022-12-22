Сенат США одобрил проект бюджета на 2023 год из почти $45 млрд для Украины и союзников

Сенат США 22 декабря одобрил проект бюджета страны на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов, в который включены 44 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.

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Об этом сообщает CNN.

Законопроект передадут в Палату представителей Конгресса США для одобрения, а затем его должен подписать президент США Джо Байден.

Отмечается, что законопроект предусматривает 772,5 млрд долларов на необоронные, внутренние программы и 858 млрд долларов на финансирование обороны.

Также он включает около 45 млрд долларов на экстренную помощь Украине и союзникам по НАТО и примерно 40 млрд долларов на реагирование на стихийные бедствия, такие как ураганы, лесные пожары и наводнения.

Напомним, в Конгрессе США 22 декабря одобрили поправку к законопроекту о финансировании правительства, разрешающую конфискацию активов российских олигархов для передачи их Украине.